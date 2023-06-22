Мир 22 июня 2023, 14:34 Байдена упрекнули в панических настроениях из-за поражений ВСУ Экс-разведчик Риттер: слова Путина об уничтоженной технике ВСУ вызвали у Байдена панику White House

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Президент России Владимир Путин сохраняет хладнокровие и держит ситуацию с конфликтом на Украине под полным контролем. При этом его американский коллега Джо Байден впал в панику после сообщений об уничтожении полученной ВСУ западной техники. Такое сравнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший разведчик США Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что Путин полностью уверен в силе российской армии, поэтому спокоен в отличие от американских политиков

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«Посмотрите на [бывшего директора ЦРУ] Петреуса. Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжет. Посмотрите на [советника президента США по национальной безопасности] Салливана. Посмотрите на [главу Госдепа] Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют», — заявил Риттер.

Бывший разведчик подчеркнул, что президент США не может скрыть свои истерику даже выступая перед спонсорами своей предвыборной кампании. Риттер напомнил, что во время одной из таких встреч Байден назвал реальной угрозу ядерной атаки со стороны России.

Офицер подчеркнул, что российская армия продолжает уничтожать всю военную технику, которую НАТО передал Украине. Но при этом власти страны неоднократно демонстрировали желание перейти к дипломатическому урегулированию конфликта

«Когда Америка проиграет этот конфликт на Украине — а мы проиграем, — Россия будет готова сесть с нами за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта» — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что сейчас единственным «взрослым» человеком в этой ситуации остается Владимир Путин, который остался на ведущих позициях.

Российские войска с начала контрнаступления Украины ликвидировали 245 танков и около 678 бронированных машин украинских боевиков. Такие данные на встрече с выпускниками военных вузов привел президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что среди уничтоженной военной техники была доля западных машин, которые получила Украина.