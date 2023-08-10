Мир 10 августа 2023, 14:36 Байдена уличили во лжи о ситуации на Украине Экс-разведчик Риттер: заявление Байдена о Путине раскрыло правду о ситуации на Украине Правительства США

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Президент США Джо Байден обманул жителей страны, когда рассказал о якобы проигрыше российского лидера Владимира Путина в конфликте на Украине, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty он отметил, что это высказывание позволило раскрыть правду о происходящем в зоне СВО.

По мнению Риттера, подобные вбросы осуществляют для оправдания трат на Украину.

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«Когда он (президент Байден — прим. ред.) говорит: „Путин проиграл!“ — ну не будет же тот сидеть перед телевизором и вздыхать: „А я-то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал. Я сдаюсь!“» — отметил бывший американский разведчик.

Он добавил, что Запад пытается всеми способами запретить людям высказываться на тему Украины. Риттер уточнил, что и в России, и на Украине понимают реальное положение вещей в зоне спецоперации.

ВСУ провалили объявленное контрнаступление, подчеркнул Скотт Риттер. По его словам, российские военные перехватили инициативу, сообщили «Известия».

Трое украинских военные сдались в плен ВС России. Для этого бойцы переплыли Днепр.