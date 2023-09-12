Мир 12 сентября 2023, 02:09 Байдена уличили во лжи о пребывании в Нью-Йорке после терактов 11 сентября РИА «Новости»

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Президента США Джо Байдена уличили во лжи после его слов о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. Он выступил с заявлением на Аляске, куда прибыл после участия в саммите G20. Мероприятие транслировал на своем сайте Белый дом.

«Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада», — сказал Байден в ходе выступления.

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На несоответствие слов американского лидера реальности сначала указал в соцсети Х (ранее Twitter) нацкомитет Республиканской партии.

Согласно его данным, 12 сентября 2001 года Байден находился в Вашингтоне на сессии сената. Также президента США обвинил во лжи популярный блогер Бенни Джонсон.

Джо Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки о своем спортивном прошлом. Сначала глава Белого дома поприветствовал губернатора штата Аляска Майка Данливи, отметив, что между ними есть «что-то общее».