Мир 15 апреля 2023, 18:50 Байдена уличили в желании развязать войну между США и Россией Конгрессмен Грин: решение Байдена о присутствии военных США на Украине расширит конфликт White House

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В конгрессе напомнили, что отправка американских военных на Украину грозит прямым столкновением США с Россией. На это член палаты представителей Марджори Тейлор Грин указала в своем обращении к министру обороны Ллойду Остину в Twitter.

Парламентарий напомнила, что конгресс никогда не одобрял присутствие ВС США на Украине.

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«[Это] демонстрирует стремление [президента] Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами», — подчеркнула Грин.

Утечка секретных данных Пентагона, обратила она внимание, выявила, что участие в украинском конфликте принимают минимум 100 военных специалистов Запада. Среди них есть и американцы.

Решение Байдена финансировать прокси-войну против России, добавила конгрессмен, поставило планету на грань ядерного холокоста. Кроме того, своим шагом глава Белого дома попросту саботировал все мирные инициативы.

Грин потребовала у американского Минобороны уточнить, с какой целью силы спецназначения США и военные советники поехали в зону боевых действий.