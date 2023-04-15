Мир 15 апреля 2023, 02:35 Байдена уличили в нежелании предотвратить третью мировую войну Конгрессмен Галлахер: Байден делает недостаточно для предотвращения третьей мировой войны Freepik

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден делает недостаточно для предотвращения Третьей мировой войны, которая, как предполагают некоторые американские политики, может начаться на фоне претензий Пекина в отношении Тайваня. Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер, его словам привел телеканал Fox News.

«Начиная с выборов на Тайване в январе 2024 года, США окажутся в окне максимальной опасности. И у председателя КНР Си Цзиньпина есть много проблем, которые ему нужно решить в 2030-е годы», — пояснил Галлахер.

Реклама

По словам республиканца, администрация Белого дома не воспринимает всерьез территориальные амбиции Пекина, поэтому считает «маловероятным» военное вторжение армии страны на остров. По мнению Галлахера, сейчас власти США должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что значение сотрудничества России с Китаем «сильно преувеличили», к тому же Запад смог добиться больших успехов в формировании альянсов. По его мнению, Пекин не может предложить Москве ничего существенного.