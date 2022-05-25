Байдена уличили в начале эпохи великого противостояния

Мировая стратегическая неопределенность завершилась после заявления президента США Джо Байдена о готовности защитить Тайвань от китайской экспансии. Об этом в своей колонке написал автор французской газеты Le Figaro Рено Жирар.

В своем материале он отметил, что международные отношения больше не носят непредсказуемого характера. Последним событием, которое внесло сумятицу в отношения между странами стал уход американцев из Афганистана. Вашингтон не предупредил об эвакуации своих военных, поэтому все обернулось паническим бегством, которое привело к человеческим жертвам.

В качестве ответа на такое решение президент Франции Эммануэль Макрон представил свою программу о европейской стратегической автономии. Он планировал представить ее в январе этого года, когда занял пост председателя Европейского союза. Но после заявления Байдена о Тайване все серьезно поменялось.

Это первый серьезный шаг лидера крупной страны, который начал проводить политику противостояния китайской экспансии. В этом ему помогут соратники из Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Австралия, Индия и Южная Корея.

Заявление о готовности предоставить Тайваню военную помощь в случае вторжения Китая Байден сделал на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. На опасность риторики американского лидера указал официальный представитель министерства КНР Ван Вэньбинь.

При этом мнения о словах Байдена в странах Европы разделились. Редакция британской газеты The Telegraph в своем материале согласилась, что это начало новой эры во внешней политике. Но Байден забыл, что отношения с Тайванем регулируются специальным актом, в которой ни о какой военной поддержке острова речи не идет. При этом допущенная американским президентом ошибка может привести к весьма серьезным последствиям.