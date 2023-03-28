Мир 28 марта 2023, 02:31 Байдена уличили в крупных ошибках при выводе войск США из Афганистана AT: Байден превратил внешнюю политику США в катастрофу из-за Афганистана РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден допустил серьезные ошибки при выводе американских войск из Афганистана, что привело к ряду серьезных проблем во внешней политике. Об этом написал обозреватель The American Thinker Томас Лифсон.

«Если вы еще не заметили, внешняя политика Соединенных Штатов превратилась в катастрофу после двух лет правления Байдена», — заявил он.

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Крах внешнеполитического курса президента США, по мнению Лифсона, спровоцировало решение о выводе войск из Афганистана. В результате спешного вывода военных США потеряли дорогостоящее вооружение, которое оказалось в руках талибов*, отмечено в статье. По мнению автора материала, для Америка «дела идут очень, очень плохо».

Эскалацию украинского кризиса Лифсон перечислил среди основных вызовов, с которыми из-за своих просчетов столкнулся Вашингтон. Также в числе вызовов для США обозреватель назвал обострение отношений с Китаем и потерю союзника в лице Саудовской Аравии.

* «Талибан» — движение признано террористическим в России и запрещено. Также оно находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.