Байдена уличили в готовности «взорвать» ситуацию на Украине ради победы на выборах | 360°

Мир 24 октября 2022, 01:20 Байдена уличили в готовности «взорвать» ситуацию на Украине ради победы на выборах Французский политик Филиппо: ради победы Байден готов «взорвать» ситуацию на Украине РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден и его окружение готовы эскалировать конфликт на Украине ради победы на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут в ноябре. Такое предостережение в Twitter сделал французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!» — написал политик в посте.

Реклама

Команда Байдена не хотят проигрывать в избирательной гонке, отметил Филиппо.

Реклама

«Если они потерпят поражение, мир восторжествует, а они этого не желают», — подчеркнул политик.

Ранее Филиппо обозвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей за ее слова о финансовой помощи Украине. Она предложила ежемесячно выплачивать этой стране полтора миллиарда евро, за что Филиппо потребовал «запереть ее».

Политик отметил, что выплачивать Украине 18 миллиардов ежегодно на фоне кризиса и безработицы в Европе — это безумие.