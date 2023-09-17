Мир 17 сентября 2023, 09:00 Байдена спасли от скандала после его речи о необразованных рабочих DM: Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про темнокожих рабочих в США РИА «Новости»

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Белый дом изменил стенограмму выступления президента США Джо Байдена. Необходимость такого решения возникла из-за слов американского лидера о том, что афроамериканские и латиноамериканские рабочие отличаются необразованностью. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В ходе выступления в Мэриленде Байден указал на свои заслуги в создании 13 миллионов рабочих мест в стране. Однако потом он неожиданно намекнул на необразованность «цветных меньшинств и ветеранов», которые часто не имеют дипломов об окончании средней школы.

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«Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов», — указал президент США.

Однако в публикации стенограммы его речи Белый дом исправил данное высказывание на следующее: «особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, и рабочих без дипломов средней школы».

Нередкие оговорки Байдена часто становятся предметом обсуждения. Недавно президент США запутался с количеством чудес света и назвал Гранд-Каньон девятым по счету. Одной из самых частых ошибок американского лидера стала путаница с названием стран.