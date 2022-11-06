Байдена раскритиковали за слова о защите США с помощью дробовика | 360°

Мир 06 ноября 2022, 00:02 Байдена раскритиковали за слова о защите США с помощью дробовика Читателей NYP возмутило высказывание Байдена о защите США при помощи дробовика YouTube

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Президент США Джо Байден заявил, что готов воспользоваться дробовиком, чтобы защитить экономку страны от рецессии. Читатели американской газеты New York Post в Twitter негативно отреагировали на его высказывание.

Некоторые фолловеры отметили, что американскому президенту не стоит занимать должность президента из-за психического состояния.

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«Байдену следует объявить импичмент. Его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит», — сказал один из читателей.

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Многие пользователи Сети назвали главу Белого дома сумасшедшим и призвали его замолчать.

«Если бы он был умен, что, очевидно, не так. Или если бы его советники были умны, они бы просто посадили его в подвал до конца выборов», — высказался подписчик.

Еще один читатель с юмором сказал, что если бы придумали игру, при которой за каждую ложь Байдена нужно было выпивать спиртное, то игроки могли бы впасть в алкогольную кому.

О дробовике Байден сказал во время выступления в Калифорнии в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Там же он сделал странное заявление о том, что США скоро «освободят Иран» или он «освободит сам себя». Президент Ирана Раиси ответил главе Белого дома, что страна не собирается «попадать в американский плен».

Ранее в своих выступлениях Байден уже путал Иран с Ираком и Украиной. Вдобавок президента США подозревают в постоянном нахождении под капельницами. Байден несколько раз засветил похожую на шрам от катетера отметину на руке.