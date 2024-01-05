Мир 05 января 2024, 07:51 Байдена раскритиковали за поддержку Украины Губернатор Флориды Десантис: Байден не может назвать цель поддержки Украины РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден не может объяснить населению страны конечную задачу поддержки Украины в конфликте с Россией. Об этом в эфире телеканала CNN заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис.

«Он не в состоянии рассказать нам, в чем заключается конечная цель такой поддержки. Байден ничего не говорит про это», — сказал он.

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Десантис уточнил, что главным приоритетом для США является противодействие Китаю и защита собственной границы.

«Но в Белом доме предпочли игнорировать эти проблемы и отправлять деньги на Украину. Как это может помочь народу США?» — задался он вопросом.

Губернатор также отметил, что США необходимо завершить конфликт на Украине, а Европе следует больше делать для исполнения собственных обязанностей в рамках НАТО.

«Слабость американской администрации вскрыла проблемы, которые видны по всему миру. За последние 25 лет внешняя политика США заключалась в участии в конфликтах, где у нас нет понимания конечной цели», — заключил Десантис.

Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что Штаты потеряли веру в способность Украины одержать победу на поле боя.