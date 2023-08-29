29 августа 2023, 09:54
Байдена раскритиковали в Польше из-за проблем с хранением украинского зерна
FT: польская чиновница Эмилевич раскритиковала Байдена из-за проблем с зерном
Президента США Джо Байдена раскритиковали за отсутствие прогресса в строительстве в Польше элеваторов для хранения украинского зерна. Недовольство по этому поводу высказала уполномоченная польского правительства по сотрудничеству с Украиной Ядвига Эмилевич, сообщила Financial Times.
Эмилевич напомнила, что Байден публично дал обещание о строительстве элеваторов во время выступления в Филадельфии. Это произошло еще в июне 2022 года.
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«Но когда мы начали спрашивать об этом, никто в администрации [США] не был готов ответить на вопрос», — подчеркнула она, говоря о результатах встречи в Вашингтоне.
Чиновница пояснила, что строительство элеваторов необходимо, поскольку после сбора урожая польских сооружений не хватит для хранения украинского зерна, подсолнечника и других культур.
FT обратила внимание, что критика из Польши в адрес Соединенных Штатов говорит о более глубоких разногласиях между сторонами, несмотря на то, что обе высказываются за поддержку Украины.
Эмилевич подвергла критике и действия ЕС в рамках зернового кризиса. По ее мнению, в сельскохозяйственной отрасли необходимы реформы.
«Если вы действительно думаете, что Украина станет членом ЕС, то нам определенно необходимо пересмотреть нашу сельскохозяйственную политику», — добавила чиновница.
США
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Польша
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