Мир 29 августа 2023, 09:54 Байдена раскритиковали в Польше из-за проблем с хранением украинского зерна FT: польская чиновница Эмилевич раскритиковала Байдена из-за проблем с зерном РИА «Новости»

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Президента США Джо Байдена раскритиковали за отсутствие прогресса в строительстве в Польше элеваторов для хранения украинского зерна. Недовольство по этому поводу высказала уполномоченная польского правительства по сотрудничеству с Украиной Ядвига Эмилевич, сообщила Financial Times.

Эмилевич напомнила, что Байден публично дал обещание о строительстве элеваторов во время выступления в Филадельфии. Это произошло еще в июне 2022 года.

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«Но когда мы начали спрашивать об этом, никто в администрации [США] не был готов ответить на вопрос», — подчеркнула она, говоря о результатах встречи в Вашингтоне.

Чиновница пояснила, что строительство элеваторов необходимо, поскольку после сбора урожая польских сооружений не хватит для хранения украинского зерна, подсолнечника и других культур.

FT обратила внимание, что критика из Польши в адрес Соединенных Штатов говорит о более глубоких разногласиях между сторонами, несмотря на то, что обе высказываются за поддержку Украины.

Эмилевич подвергла критике и действия ЕС в рамках зернового кризиса. По ее мнению, в сельскохозяйственной отрасли необходимы реформы.

«Если вы действительно думаете, что Украина станет членом ЕС, то нам определенно необходимо пересмотреть нашу сельскохозяйственную политику», — добавила чиновница.