Мир 10 февраля 2024, 02:14 Байдена призвали взять пример с Путина и дать интервью российскому журналисту Байдена призвали дать интервью журналисту из РФ после беседы Путина с Карлсоном РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал американского президента Джо Байдена дать интервью журналисту из России, чтобы не отставать от его российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявило РИА «Новости».

«Байдену стоило бы взять пример общения с журналистами с президента России. Думаю, всем было бы интересно, чтобы президент США ответил в интервью на интересующие вопросы одного из российских журналистов в стенах Белого дома», — сказал он.

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Шеремет отметил, что американский глава считает себя самым демократическим лидером, однако на практике ему страшно говорить с журналистами без подсказок.

По мнению депутата, президент Штатов является позором для собственного народа и ему не хватило бы смелости на подобное интервью. Шеремет объяснил, что хочет заблуждаться в своем утверждении и готов публично извиниться перед американцами, если Байден все-таки согласится на беседу с российским корреспондентом.

Ранее миллиардер Илон Маск оценил предложение журналиста сатирического новостного портала о том, что Байдена следует проверить на адекватность прежде чем дать ему возможность использовать ядерное оружие. Предприниматель поставил смеющийся смайл под постом публициста.