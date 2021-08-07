Байдена призвали рассекретить данные о теракте 11 сентября

Президент США Джо Байден не должен участвовать 11 сентября в памятных мероприятиях, пока не рассекретит документы о теракте. С таким призывом выступили пострадавшие при трагедии.

Авторы обращения напомнили, что американский лидер уже обещал рассекретить данные о теракте. По их мнению, в правительственных документах есть доказательства того, что к трагедии причастны лидеры Саудовской Аравии.

«На протяжении многих сроков разных президентов министерство юстиции и ФБР активно стремились сохранить эту информацию в секрете и помешать американскому народу узнать всю правду о терактах 11 сентября», — привело цитату из заявления NBC News.

Родственник одной из жертв теракта Бретт Иглсон отметил, что люди разочарованы тем, что власти США уже 20 лет предпочитают хранить под замком информацию о смерти людей.

Согласно официальному отчету комиссии по расследованию теракта, во время расследования доказательств причастности лидеров Саудовской Аравии не нашли. Власти страны отрицают какую-либо связь с террористическим актом, произошедшем 11 сентября в США.