Президенту США Джо Байдену следует раскрыть украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «горькую правду» об интересах Вашингтона в Киеве. С таким призывом выступил обозреватель издания Business Insider Мэтью Май.

Журналист напомнил о ситуации в Афганистане, где 20 лет войны не изменили обстановку. В июне Байден принимал президента Афганистана Ашрафа Гани. Он не стал скрывать проблемы, с которыми предстоит столкнуться стране после вывода американских войск.

По словам колумниста, во время встречи с Зеленским президенту США стоит поступить также и рассказать об истинных интересах своей страны.

«Американские интересы на Украине прежде всего заключаются в недопущении конфликта с Россией, и Байден окажет плохую услугу и себе, и Зеленскому, если будет и дальше поддерживать максималистские позиции Киева», — заявил Май.

Он пояснил, что Украина настаивает на членстве в НАТО и хочет, чтобы США помогли ей разобраться с территориальными спорами. Обозреватель подчеркнул, что Байден должен прямо сказать Зеленскому, что власти должны самостоятельно договариваться с Донбассом и не рассчитывать на присоединение к альянсу.