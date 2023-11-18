18 ноября 2023, 00:40
Байдена призвали ответить, будут ли США вводить войска на Украину — СМИ
NYP: Байден должен ответить, будут ли США вводить войска на Украину
Американскому лидеру Джо Байдену следует ответить на вопрос, будет ли Запад вводить международный контингент на Украину из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщило издание New York Post.
«Наращивание Украиной военной мощи в сочетании с возможностью того, что у Киева останутся незаконченные геополитические дела в регионе, вполне могут стать источником будущей нестабильности. Каковы альтернативы? Большая международная коалиция на Украине?» — сказано в материале.
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Авторы публикации задались вопросом, может ли какое-то государство, кроме Америки, обещать безопасность украинской стороне. На эту дилемму должен ответить Байден, иначе долгий кризис на Украине станет частью глобального политического ландшафта.
Также в издании отметили, что украинская армия не добилась прорыва обороны на главных направлениях передовой. Если конфликт продолжат, то Россия получит большое преимущество благодаря растущим производственным мощностям.
Ранее в агентстве Bloomberg сообщили, что западные страны переключили внимание на Ближний Восток, в то время как Украина осталась без прежней помощи. По словам главы государства Владимира Зеленского, если ситуация не поменяется, то ВСУ придется отступить.
США
Украина
Джо Байден
Специальная военная операция РФ на Украине
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