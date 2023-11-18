Мир 18 ноября 2023, 00:40 Байдена призвали ответить, будут ли США вводить войска на Украину — СМИ NYP: Байден должен ответить, будут ли США вводить войска на Украину РИА «Новости»

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Американскому лидеру Джо Байдену следует ответить на вопрос, будет ли Запад вводить международный контингент на Украину из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщило издание New York Post.

«Наращивание Украиной военной мощи в сочетании с возможностью того, что у Киева останутся незаконченные геополитические дела в регионе, вполне могут стать источником будущей нестабильности. Каковы альтернативы? Большая международная коалиция на Украине?» — сказано в материале.

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Авторы публикации задались вопросом, может ли какое-то государство, кроме Америки, обещать безопасность украинской стороне. На эту дилемму должен ответить Байден, иначе долгий кризис на Украине станет частью глобального политического ландшафта.

Также в издании отметили, что украинская армия не добилась прорыва обороны на главных направлениях передовой. Если конфликт продолжат, то Россия получит большое преимущество благодаря растущим производственным мощностям.

Ранее в агентстве Bloomberg сообщили, что западные страны переключили внимание на Ближний Восток, в то время как Украина осталась без прежней помощи. По словам главы государства Владимира Зеленского, если ситуация не поменяется, то ВСУ придется отступить.