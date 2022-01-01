Байдена призвали обнародовать список санкций против России

Группа бывших американских чиновников и дипломатов призвали президента США Джо Байдена опубликовать список санкций, подготовленных на случай вторжения России на Украину. Об этом написал «Интерфакс».

Обращение подписала группа из 24 специалистов по РФ и бывших сотрудников Белого дома. Среди них бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Свою подпись поставил и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный благодаря книге «Конец истории и последний человек».

Авторы заявления считают, что обнародование списка санкций повлияет на действия России. По их убеждению, это должны быть самые сокрушительные санкции, которые тут же должны быть приняты в случае вторжения на Украину.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. Российский лидер предупредил коллегу, что новые масштабные санкции, которыми пригрозил Байден, могут привести к полному разрыву отношений между Россией и США.