Байдена призвали быть жестче с Россией

Президент США Джо Байден должен быть пожестче с Россией, так как глава РФ Владимир Путин «видит слабость». Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

«Он (Путин — прим. ред.) видит президента, который сказал ему следующее: „Послушайте, вот список из 16 объектов, которые вам трогать нельзя“», — заявил Помпео в интервью Fox News и добавил, что в Штатах есть еще тысячи объектов для кибератак.

Помпео выразил уверенность, что руководство США должно дать понять России о по-настоящему серьезных и быстрых событий в случае кибератак. Он подчеркнул, что для этого не нужна массовая мобилизация.

Накануне Путин поговорил с Байденом по телефону. Стороны затронули тему взаимодействия в сфере кибербезопасности. Разговор об этом Путин и Байден начали еще 16 июня в Женеве. В Кремле отметили, что главы двух государств поддержали конструктивное сотрудничество в этой области и решили, что будут друг с другом на связи. кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов