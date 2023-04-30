30 апреля 2023, 00:56
Байдена призвали активизировать конфискацию иранских нефтяных активов
Сенаторы конгресса США призвали Байдена активизировать изъятие иранских нефтяных активов
Десять сенаторов конгресса США призвали президента страны Джо Байдена активизировать работу по изъятию попадающих под санкции иранских нефтяных активов. Политики указали, что подразделение МВД, занимающееся соответствующими расследованиями, ограничено в изъятии этих активов из-за недостатка денег, сообщило Associated Press.
Конгрессмены обратились к главе Белого дома с письменным заявлением, указав на недопустимость провала правительственной программы, повышающей безопасность США.
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«Это недопустимо, чтобы правительственная программа, которая повышает безопасность США и их союзников, а также предоставляет финансирование для реабилитации жертв терроризма и приносит доход США экономически эффективным образом, зачахла», — сказано в обращении.
В письме отмечено, что объем экспорта иранской нефти вырос в прошлом году на 35%, несмотря на действующие санкции.
Правительственная программа по изъятию иранских нефтяных активов действует в США с 2019 года. За это время Вашингтон успел конфисковать нефть и мазут на сумму почти в 228 миллионов долларов.
Ранее в Европарламенте обратили внимание на укрепление сотрудничества России и Ирана, в том числе в экономической сфере. В июле 2022 года «Газпром» и Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании, их совместные проекты оцениваются в 40 миллиардов долларов.
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