Мир 30 апреля 2023, 00:56 Байдена призвали активизировать конфискацию иранских нефтяных активов Сенаторы конгресса США призвали Байдена активизировать изъятие иранских нефтяных активов РИА «Новости»

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Десять сенаторов конгресса США призвали президента страны Джо Байдена активизировать работу по изъятию попадающих под санкции иранских нефтяных активов. Политики указали, что подразделение МВД, занимающееся соответствующими расследованиями, ограничено в изъятии этих активов из-за недостатка денег, сообщило Associated Press.

Конгрессмены обратились к главе Белого дома с письменным заявлением, указав на недопустимость провала правительственной программы, повышающей безопасность США.

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«Это недопустимо, чтобы правительственная программа, которая повышает безопасность США и их союзников, а также предоставляет финансирование для реабилитации жертв терроризма и приносит доход США экономически эффективным образом, зачахла», — сказано в обращении.

В письме отмечено, что объем экспорта иранской нефти вырос в прошлом году на 35%, несмотря на действующие санкции.

Правительственная программа по изъятию иранских нефтяных активов действует в США с 2019 года. За это время Вашингтон успел конфисковать нефть и мазут на сумму почти в 228 миллионов долларов.

Ранее в Европарламенте обратили внимание на укрепление сотрудничества России и Ирана, в том числе в экономической сфере. В июле 2022 года «Газпром» и Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании, их совместные проекты оцениваются в 40 миллиардов долларов.