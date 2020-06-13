Байдена признали непричастным к взятке в $6 млн на Украине

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в деле о взятке в размере шести миллионов долларов на Украине. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

«Давайте поставим точку в этом деле раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном деле не фигурируют», — заявил он.

Дело касается выдачи стабилизационного кредита Национальным банком Украины одному из банков, добавил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Ранее украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в шесть миллионов долларов. Денежное вознаграждение предлагалось руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро в качестве закрытия уголовного дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. Предположительно, взятку предлагали за закрытие дела относительно частной газодобывающей компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский.

Три человека задержаны, один из них проходит по делу как подозреваемый.

В мае 2019 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следователей есть распечатка денежных переводов фирмы Burisma, принадлежащей экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому, гражданам США. По его сведениям, компанию возглавляли люди, «тесно связанные с высшим руководством США, в частности, вице-президентом и госсекретарем США».

Президент США Дональд Трамп считал, что Байден-старший добился прекращения расследования в отношении компании и увольнения Виктора Шокина, который тогда был генпрокурором Украины.