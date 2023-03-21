Мир 21 марта 2023, 08:49 Байдена предупредили об «украинской ловушке», которая пошатнет позиции США Экс-аналитик ЦРУ Биб: США могут потерять позиции на мировой арене из-за помощи Украине flickr

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Президент США Джо Байден может попасть в «украинскую ловушку», которая пошатнет позиции Соединенных Штатов на мировой арене. Об этом предупредил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в материале для Responsible Statecraft.

Он отметил, что перспективы конфликта на Украине сейчас определяют три фактора. Первый — развитие событий на поле боя. Биб указал на то, что ВСУ почти потерпели поражение под Артемовском. Второй фактор — мнение американцев о происходящем. Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что в последние месяцы оно становится «все более поляризованным», а республиканцы чаще ставят под сомнение степень поддержки Украины и истинные цели США. Третий фактор, который может пагубно сказать на репутации Штатов, — потенциальная возможность того, что Китай выступит в конфликте посредником.

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«Каждый из факторов влияет на другие и дополняет их. Вместе они могут создать динамику, которая значительно ограничит способность администрации Байдена направлять события к желаемым результатам», — считает Биб.

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Он указал на то, что Байден еще может выйти из «потенциальной ловушки», если ускорит переговоры с Россией.