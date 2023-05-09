Мир 09 мая 2023, 03:45 Байдена предупредили об экономическом хаосе из-за затягивания вопроса с госдолгом Глава Минфина США Йеллен: Байден будет обязан принять меры по лимиту госдолга РИА «Новости»

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Глава Минфина США Джаннет Йеллен предупредила о серьезных последствиях, которые могут наступить, если Конгресс не повысит лимит госдолга. Хороших вариантов в этом случае просто нет, заявила она в интервью ABC News.

И в этом случает президент Джо Байден обязан будет принять меры в рамках имеющихся у него опций. Йеллен допустила, что глава государства может в этом случае воспользоваться поправкой Конституции, позволяющей главе государства самолично решать вопросы с госдолгом в обход конгресса. Но этом приведет к конституционному кризису в стране.

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«Если конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существует ряд возможных опций, но хороших опций нет», — сказала министр финансов.

Йеллен уже предупреждала, что Минфин может исчерпать доступные ресурсы уже к 1 июня.

«Будь то платежи процентов по долгу, или выплаты в рамках программ социального и медицинского страхования — у нас просто не будет денег для выполнения всех наших обязательств. И все согласны с тем, что последует финансовый и экономический хаос», — сказала тогда глава американского Минфина.

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что дефолт в США будет выгоден России и Китаю. По ее мнению, «эти две страны» извлекут выгоду из экономического хаоса в Америке.