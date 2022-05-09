Байдена предупредили о риске «катастрофических ошибок» на Украине

Соединенные Штаты Америки в вопросе помощи Украине должны в первую очередь учитывать национальные интересы и не доводить ситуацию до прямой конфронтации с Россией. Такую точку зрения высказал обозреватель газеты The New York Times Томас Фридман.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине не превратился в «долгую и скучную рутину», как может показаться некоторым.

«Чем дольше продолжается этот кризис, тем больше возможностей для катастрофических просчетов — и материал для этого накапливается быстро и яростно», — заявил Фридман.

Он напомнил о двух громких утечках, которые случились в американском военном ведомстве. СМИ опубликовали информацию, что данные разведки США помогли поразить флагман российского флота крейсер «Москва» и способствовали уничтожению множества генералов ВС РФ. Журналист подчеркнул, что эти утечки не были частью стратегии и вызвали ярость американского президента Джо Байдена.

«Ошеломляющий „сухой остаток“ от этих утечек состоит в том, что они позволяют сделать вывод, что мы больше не находимся в состоянии „косвенной“ войны с Россией, а приближаемся к прямой войне с ней», — предупредил Фридман.

При этом журналист упомянул непредсказуемость российского лидера Владимира Путина. И если США продолжат «хвастаться» подобными «подвигами», то неизвестно, что предпримет президент России, и это может затянуть Америку глубже, чем она планировала.