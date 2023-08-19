Мир 19 августа 2023, 01:32 Байдена от очередной ошибки спас «голос Бога» Президент США Байден назвал «голосом Бога» подсказку из громкоговорителя

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Президент США Джо Байден снова оказался в неловкой ситуации. Американский лидер забыл имя своего собеседника во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Елем. В этот момент на помощь Байдену пришел «голос Бога». Видео появилось в социальных сетях.

«Я с нетерпением жду возможности работать с вами обоими. Теперь я предоставлю слово… Кому я предоставляю слово?» — спросил он после вступительного слова.

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Диктор за кадром сразу же объявил, что слово передают Юн Сок Елю. После этого Байден рассмеялся и сказал: «Мне потребовался глас Божий, чтобы сказать это».

Также во время пресс-конференции американский лидер чуть не уронил устройство для синхронного перевода. Байден делился планами трех стран о наращивании сотрудничества по обеспечению устойчивости поставок, но в какой-то момент отвлекся на лежащий на трибуне провод. В итоге, он несколько раз прерывал речь, а потом и вовсе переложил «переводчик» на другой угол стола.

Президент США не первый раз демонстрирует на публике странное поведение. Так, во время одного из выступлений он сначала заблудился на сцене, а потом стал здороваться с невидимым другом.