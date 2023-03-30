Мир 30 марта 2023, 21:49 Байдена оповестили об аресте журналиста WSJ Гершковича Белый дом: Байдена проинформировали об аресте по делу о шпионаже журналиста WSJ Гершковича РИА «Новости»

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Американского президента Джо Байдена оповестили об аресте по делу о шпионаже в России журналиста журнала The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе регулярного брифинга.

Байдена проинформировали утром, подчеркнул он. Госдепартамент США находится на связи как с руководством WSJ, так и с родственниками Гершковича.

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«Мы уже говорили, что преследование американских граждан российским правительством абсолютно неприемлемо. <…> Мы осуждаем арест Гершковича и делаем это самым решительным образом», — подчеркнул Кирби.

По его словам, власти США также осуждают «продолжающиеся преследования и репрессии правительства России в отношении журналистов». Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что арест корреспондента вызвал беспокойство. Он призвал всех американцев немедленно выехать из России.

Гершковича подозревают в сборе секретных данных в России в интересах американских властей. Его задержали в Екатеринбурге. Руководство журнала опровергло обвинения в адрес корреспондента.

Лефортовский суд Москвы арестовал его до 29 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что журналиста задержали с поличным.