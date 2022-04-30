Байдена огорчила гибель американского наемника на Украине

В Белом доме прокомментировали гибель американского наемника Вилли Джозефа Кансела. Президент США Джо Байден счел пришедшую новость о судьбе мужчины «очень печальной».

Байден упомянул гибель Кансела на очередном брифинге. Его беседу с журналистами транслировал пресс-пул Белого дома.

«Это очень печально. У него остался маленький ребенок», — сказал президент США.

Американского 22-летнего солдата завербовала частная военная компания (ЧВК). Границу Украины Кансел пересек примерно между 12 и 13 марта, где и погиб. Тело мужчины пока не нашли. У американца остались жена и семимесячный ребенок.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что с началом спецоперации на Украину приехали около семи тысяч иностранных наемников.