Байдена обвинили в «жалкой капитуляции» перед Россией

Президент США Джо Байден допустил строительство газопровода «Северный поток — 2», что стало «жалкой капитуляцией» перед Россией. С таким обвинением в адрес американского лидера выступили обозреватели издания National Interest.

Авторы материала Рассел Берман и Рики Гилл напомнили, что Байден баллотировался в президенты как сторонник эскалации отношений с Россией, но в итоге его администрация оказалась неожиданной удачей для РФ. Энергетическую политику Байдена журналисты назвали провалом.

По их словам, отмена проекта трубопровода Keystone XL и подавление нефтегазового сектора США наносят ущерб национальной безопасности страны, отправив ее энергетическую независимость в прошлое.

Вторым провалом внешней политики Байдена Берман и Гилл назвали реакцию России на возможность базирования американских войск в Узбекистане или Киргизии.

«Россия дала понять, что не потерпит размещения [там] военных объектов США. Москва даже осмелилась предложить размещение американских войск на российских базах в Средней Азии», — возмутились обозреватели NI.

По их словам, при бывшем президенте Дональде Трампе такое было бы невозможно.