Мир 12 декабря 2022, 05:41 Байдена обвинили в ухудшении отношений с союзниками США The National Interest: Байден законом об инфляции «вбил клин» в отношения с союзниками США Pxhere

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Администрация президента США Джо Байдена после принятия закона об инфляции «вбила клин» между Вашингтоном и его традиционными союзниками. К такому мнению пришел аналитик Кауш Арха. Об этом он написал в своей статье для американского издания The National Interest.

Закон об инфляции, в числе прочего, предполагает расширение налоговых субсидий на приобретение собранных в Северной Америке электромобилей. Для них используются батареи, произведенные в США.

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На чистую энергетику и выполнение климатических целей, согласно документу, выделят 370 миллиардов долларов. При этом на снижение цен на лекарства и на медицинские страховки направят в несколько раз меньше — 64 миллиарда долларов.

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В странах ЕС, Южной Корее и Японии такая инициатива вызвала негодование, ведь автопроизводители последних окажутся в невыгодном положении по сравнению с американскими конкурентами.

«Это любопытный поворот для администрации Байдена, которая критиковала предыдущую администрацию за участие в торговых войнах с союзниками, а теперь обещает, что „Америка вернулась“ и занимается „безжалостной дипломатией“, — указал аналитик в своем материале.

Байден со своей командой, по мнению Архи, в разгар противостояния России и Китаю фактически спровоцировали экономическую войну со своими же партнерами.