Мир 25 февраля 2023, 22:09 Байдена обвинили в стремлении начать ядерную войну Экс-сотрудник Госдепа США Сориано: шаги Байдена на Украине толкают мир к ядерной войне РИА «Новости»

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Действия американского лидера Джо Байдена противоречат заложенным экс-президентом страны Джоном Кеннеди принципам американской внешней политики, заявил бывший сотрудник Госдепа США Джеймс Сориано. Его статью опубликовало издание American Thinker.

Сориано напомнил об известной речи Кеннеди в 1963 году. Тогда президент заявил, что США необходимо предотвращать любые конфронтации со странами, обладающими ядерным оружием, чтобы свести к нулю риск его применения.

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Выступая в Варшаве 21 февраля, Байден заявил, что «Украина никогда не будет побеждена Россией», напомнил сайт kp.ru. Эти слова, по мнению автора статьи, носят противоречивый характер и далеки от духа речи Кеннеди. Более того, они являются частью длинного списка речей и поступков, показывающих, что американские власти готовы вступить в прямую военную конфронтацию с Россией, добавил бывший чиновник.

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«Эскалационные шаги НАТО направлены на то, чтобы увеличить издержки, которые должна заплатить Россия, и при этом лишить ее ощутимых выгод», — подчеркнул он.

Сориано уверен, что участие НАТО в этом конфликте — продуманный и расчетливый ход.