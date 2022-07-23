Байдена обвинили в страхе перед Путиным

Внешняя политика США оказалась под сильнейшим влиянием России и Китая, которые пользуются ситуацией, играя на страхах Белого дома. Об этом в своей колонке для The New York Post написал журналист Дуглас Мюррей.

Он напомнил, что в 2014 году, когда в США у власти находилась Демократическая партия, Россия вернула в свой состав Крым, даже не заметив какой-либо реакции со стороны Запада.

Сегодня у власти снова демократы — и президент России Владимир Путин уже знает все страхи современной администрации. Поэтому он пошел на спецоперацию. При этом введенные санкции не сыграли никакой роли, а только увеличили доходы России из-за роста цен на газ и нефть.

Мюррей отметил, что администрация Байдена боится реакции Путина. Именно поэтому не поставляет на Украину тяжелое вооружение, отделавшись самыми легкими боеприпасами.

По мнению автора, Россия еще даже не пыталась ответить на все введенные ограничения, а Запад все свои основные аргументы уже использовал.

Власти США направят на Украину 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, четыре РСЗО HIMARS и дополнительные боеприпасы для них. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он добавил, что также в новый пакет помощи включили 36 тысяч артиллерийских снарядов, автомобильную технику и противотанковое вооружение.