Мир 31 марта 2023, 23:56 Байдена обвинили в создании антиамериканской коалиции Эксперт Рагг: попытки Байдена изолировать Россию привели к созданию мощной коалиции freepik

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Попытки президента США Джо Байдена изолировать Россию привели к созданию мощной антиамериканской коалиции. Об этом совладелец портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг написал в Twitter.

Действия Байдена объединили Китай, Россию, Индию и Саудовскую Аравию. По словам Рагга, сейчас эти страны стали сильны как никогда.

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«В стремлении отделить Россию от остального мира Джо Байден изолировал только Соединенные Штаты», — отметил он.

Бизнесмен также уверен, что президент США своими действиями нанес своей стране непоправимый ущерб.

Так происходит, когда на пост главы государства назначают «человека с деменцией», который не способен противостоять таким сильным лидерам, как президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь, добавил Рагг.

По мнению эксперта, глава Белого дома нанес США такой ущерб, который не смогут компенсировать будущие правительства страны.

Политику Джо Байдена уже не первый раз критикуют в США. Так, бывший сотрудник Госдепа Джеймс Сориано заявил, что действия американского лидера противоречат заложенным экс-президентом страны Джоном Кеннеди принципам американской внешней политики.