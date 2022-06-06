Байдена обвинили в сокрытии данных о поставленных Украине РСЗО

Обозреватель иранского издания Javan Али Канади заявил, что президент США Джо Байден намеренно не сообщил о наступательном характере поставляемых Киеву РСЗО HIMARS. С их помощью Украина может получить возможность наносить удары по территории России.

Канади напомнил, что ранее Байден подтвердил намерение поставить на Украину ракетные системы. По словам Байдена, США делают это ради усиления возможностей ВСУ при боевых действиях на своей территории. Однако глава американского государства не стал уточнять, что поставленное Киеву вооружение не относится к оборонительным.

По мнению обозревателя, передача подобного оружия говорит о нежелании Вашингтона достигнуть мирного решения ситуации в украинском государстве.

Ранее стало известно, что власти США приняли решение передать Киеву РСЗО HIMARS, при условии, что они не будут использованы для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев на это согласен.

Президент РФ Владимир Путин на это заявил, что такого рода поставки ничего не меняют, поскольку просто восполняют потери техники ВСУ. Однако он пообещал, что Россия сделает выводы, если Киев получит американские ракеты дальнего действия.

Ранее военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что роковым просчетом Запада стала задержка с началом поставок вооружения Украине. Теперь это оружие не может попасть на линию фронта.