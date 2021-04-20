Байдена обвинили в слабой политике по отношению к России

Представители Республиканской партии в конгрессе США оказались недовольны проведением слабой политики нынешнего президента Америки Джо Байдена в отношении России. Об этом рассказало издание National Review.

Председатель группы конгрессменов Джим Бэнкс выразил общую позицию о том, что первое лицо государства вернулось к попытке перезагрузки отношений, которую до этого проводил бывший лидер страны Барак Обама.

Республиканцы сходятся на том, что Байден критиковал действия Трампа, называя их недостаточно жесткими по отношению к России, однако они приносили свои плоды. Например, были увеличено военное присутствие США в Восточной Европе и введенна серия санкций против России.

Бэнкс отметил, что риторика Белого дома не отражается на конкретных действиях, показывая слабость сегодняшнего лидера США, отметила «Газета.ru».