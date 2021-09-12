Байдена обвинили в публичном оскорблении своей жены

Поступок американского президента Джо Байдена, который ушел во время речи своей жены, сочли за ее публичное оскорбление. Такими мнениями поделились пользователи соцсетей.

На телеканале C-SPAN показали кадры, как глава Белого дома и первая леди приехали в школу в Вашингтоне, чтобы обсудить с учениками и родителями пандемию коронавируса и вакцинацию.

Когда Джилл Байден начала свою речь, президент развернулся и отошел. Однако он вернулся к ней спустя некоторое время. Некоторым зрителям это не понравилось, они сочли этот жест публичным оскорблением женщины.

«Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить. <…> Он ее опозорил», — написал один пользователей Twitter.

Кто-то предположил, что Байдену просто стало скучно. Также прозвучала такая версия — президент решил отойти из-за яркого солнца. Но не исключено, что ему срочно нужно было с кем-то поговорить.

Накануне Джо Байден сделал странный жест во время траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Это заметил корреспондент из пула Белого дома Чарли Спайринг в своем Twitter.