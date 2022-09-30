Байдена обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада | 360°

Мир 30 сентября 2022, 05:02 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Байдена обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада Аналитик Пик: Байден не справился с миссией настоящего лидера Запада РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президенту США Джо Байдену не удалось справиться с ролью настоящего лидера Запада. Он не принял никаких важнейших решений для поддержки американской и мировой экономики, заявил аналитика Лиз Пик.

«Мировая экономика ушла в штопор — даже при том, что инфляцию никто не сдерживает. Западный мир рассчитывает, что президент США проявит свои лидерские качества — и совершенно зря», — написал Пик в своей статье для издания The Hill.

Реклама

Он подчеркнул, что Байдену нужно было принять меры для увеличения добычи нефтегазовой отрасли страны. Также американский лидер не стал прекращать вбрасывание денег в экономику США.

Реклама

«Байден транжирит средства направо и налево», — отметил автор материала.

Он напомнил о плане президента по списанию студенческого долга. Согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса, такая мера обойдется в 400 миллиардов долларов. Если учесть все сопутствующие затраты, то сумма может вырасти до 600 миллиардов долларов.

Еще Пик затронут вопрос экономического кризиса в мире. По его словам, Байден должен сделать все возможное, чтобы подавить инфляцию, но он убежден, что все проходит блестяще.

0 0 0 0 0 0