Мир 17 января 2024, 10:50 Байдена обвинили в продолжении конфликта на Украине AT: конфликт на Украине не окончен из-за нежелания США признавать свое поражение IMAGO / Kyle Mazza / Global Look Press

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Конфликт на Украине мог давно закончиться, если бы президент США Джо Байден не боялся признать поражение прямо в год перед выборами главы государства. Такое мнение выразил обозреватель American Thinker Эл Биененфельд.

«Прямо сейчас администрация Байдена отчаянно пытается максимально затянуть боевые действия — чтобы не признавать унизительное поражение прямо в год выборов», — сказал он.

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По его словам, кризис на Украине должен было закончиться «еще вчера». Более того, как отметил журналист, сценарий развития событий в республике госдепартамент США и Пентагон готовили задолго до начала конфликта без ведома бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Офицер ВМС США в отставке Гарри Табах призвал Украину не рассчитывать на помощь американских властей. По его мнению, в Белом доме не хотят видеть победу ВСУ. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что Украину уничтожило желание стран Запада конфликтовать с Россией.