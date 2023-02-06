Мир 06 февраля 2023, 12:21 Байдена обвинили в позерстве из-за попытки развязать войну с Россией Asia Times: США проявили безумство, пытаясь начать войну с Россией flickr

Читать 360tv в

Попытки правительства США вступить в открытое военное противостояние с Россией усилили проблемы в отношениях между КНР и Соединенными Штатами. К такому выводу пришли журналисты китайского издания Asia Times.

«Китайскому руководству американцы кажутся просто безумными», — написали авторы материала.

Реклама

Также они отметили, что правительство КНР пытается разглядеть истинные мотивы в действиях американских коллег. Китайским политикам интересно, насколько реальны стремления США развязать войну с Россией.

Реклама

«Или заявления администрации [президента Соединенных Штатов] Байдена — это просто позерство», — предположили авторы материала.

Также журналисты предостерегли США от прямой конфронтации с Китаем и Россией. Сотрудники СМИ напомнили, что обе этих страны обладают ядерным оружием. Обозреватель Брэндон Вайхерт и вовсе предположил, что Соединенные Штаты давно утратили свою доминирующую позицию в сфере безопасности.