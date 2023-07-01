Мир 01 июля 2023, 22:00 Байдена обвинили в подведении мира к порогу ядерной войны Бывший член палаты представителей США Габбард: Байден привел мир к порогу ядерной войны Flickr

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Политика президента США Джо Байдена привела мир к порогу ядерной войны. Такое мнение выразила бывший член американской палаты представителей Тулси Габбард, сообщил RT.

По ее словам, конфликт на Украине продолжает накаляться и ведется за счет жизней украинского народа. Если войска НАТО напрямую вмешаются в него, то столкнутся с Россией, что грозит определенными последствиями.

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«Мы все чаще слышим разговоры о том, что страны НАТО хотят ввести войска на Украину, что только увеличит вероятность прямой конфронтации между США и странами НАТО и Россией — страной с самым большим ядерным потенциалом в мире», — сказала Габбард.

Бывший член палаты представителей США раскритиковала американского президента из-за беспечности политика и его администрации.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Байден не проработает на своем посту до конца 2023 года. По мнению офицера, лидер Штатов — картонная фигура. Сейчас он дошел до предела своих сил и способен лишь зачитывать заранее написанный текст с бумаги.