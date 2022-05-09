Байдена обвинили в перекладывании на Россию вины за ситуацию в США

Президент США Джо Байден обманывает американцев, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в Штатах. Такое мнение выразил обозреватель китайской газеты Global Times Вэнь Шен.

Как напомнил журналист, Байден в начале 2021 года попросил сенат принять его спорный план финансового стимулирования почти на два триллиона долларов. Тогда, как отметило РИА «Новости», известные экономисты предупреждали о том, что это решение подстегнет инфляцию. Однако тех, кто был не согласен с курсом правительства раскритиковали, и даже высмеяли.

Но прогнозы подтвердились. В июле и августе рост цен ускорился. Байден тогда призывал не беспокоиться. Подорожание продуктов потребления в США глава Белого дома назвал «временной проблемой».

«Инфляция теперь — главная тема на любой кухне в Соединенных Штатах. Когда она достигла рекордных за 40 лет значений, Байден придумал новую историю — обвинил в бешеных ценах Россию», — пишет Шен.

Американскому руководству, считает обозреватель, пора тщательно подумать о своей экономической политике, а также ему следует перестать вводить в заблуждение избирателей ложными нарративами. В противном случае, автор материала считает, что мир продолжит наблюдать, как Соединенные Штаты играют с огнем за счет всей планеты.

Тяжелая ситуация в экономике и высокая инфляция вызывают самое серьезное беспокойство американцев. Это сказывается на рейтинге Байдена. Позиции главы США немного оттолкнулись от дна, но пока не достигли даже средних показателей, следует из результатов опроса.