Мир 10 сентября 2023, 11:41 Байдена обвинили в ослаблении Америки Конгрессмен Джеймс: Россия и Китай выдавливают США с Глобального Юга The White House

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Россия и Китай выдавливают США с Глобального Юга, а американский лидер проявляет слабость. Такое заявление сделал член палаты представителей от штата Мичиган Джон Джеймс, передавал Fox Business.

Байден делает Америку слабее на мировой арене «каждый раз, когда выезжает за границу», сказал конгрессмен-республиканец. Он добавил, что РФ и КНР настраивают Глобальный Юг против Соединенных Штатов.

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Тем не менее западные страны пытаются добиться расположения Глобального Юга, пожаловался Джеймс. Они продолжают вести внешнюю политику, основанную на нравоучениях.

Европейский союз собирается воспользоваться отсутствием на встрече G20 в Индии российского президента Владимира Путина и руководителя Китая Си Цзиньпина. ЕС хочет наладить связи со странами Глобального Юга, передавали зарубежные СМИ.

Безразличие Соединенных Штатов сменилось «удивлением и даже тревогой» после того, как БРИКС пригласил страны Глобального Юга. Однако Байден покинул саммит G20 в Индии «несолоно хлебавши», потому что не смог навязать западную позицию. К тому же американский лидер публично оконфузился на встрече «Большой двадцатки».