Мир 07 сентября 2023, 04:53 Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после его бегства с церемонии награждения NYP: ветераны обвинили Байдена в неуважении после его ухода с церемонии YouTube

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Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после его внезапного ухода с церемонии награждения в Белом доме. Об этом написала газета The New York Post.

На видео американский президент после вручения Медали за отвагу ветерану Вьетнамской войны капитану в отставке Ларри Тейлору стремительно покидает зал, не дождавшись заключительной традиционной молитвы.

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Президент в очередной раз продемонстрировал неуважение к людям, процитировала газета слова бывшего «морского котика» Шона Райана.

«Но какой идиот. Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает», — заявил военный.

Ранее Байден заявил журналистам, что ему некуда идти, потому что служба безопасности «разворошила» его дом. «У меня нет дома», заявил самый пожилой президент в истории Соединенных Штатов.