02 июля 2023, 04:45
Байдена обвинили в нарушении американской конституции
WT: вмешиваясь в конфликт на Украине, Байден нарушил конституцию США
Президент США Джо Байден нарушил американскую конституцию, вмешавшись в конфликт на Украине. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Washington Times Эндрю Наполитано.
«Конгресс не мог на законных основаниях вступить в конфликт с Россией, поскольку для этого нет повода с военной точки зрения. Россия не представляет угрозы для американской национальной безопасности», — заявил Наполетано.
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Обозреватель подчеркнул, что у Штатов нет договора с Украиной на предоставление ей американской военной защиты. Журналист уверен, что американские солдаты принимают участие в украинском конфликте, не имея на то законных оснований.
Российские военные 27 июня высокоточным ударом по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске уничтожили двух генералов, а также до 50 офицеров и около 20 наемников и советников ВСУ.
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