Президент США Джо Байден предал свою страну интересам Украины. С таким обвинением в адрес хозяина Белого дома выступила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, передало РИА «Новости».

Габбард напомнила, что в администрации США неоднократно уклонялись от прямого ответа на вопрос, какую цель американские власти преследуют в украинском кризисе. В Белом доме говорили, что решения принимает президент Украины Владимир Зеленский, а Соединенные Штаты следуют за ними.

Получается, что за внешнюю политику США отвечает глава иностранного государства. Габбард подчеркнула, что с такой серьезной проблемой ее страна столкнулась впервые за последние 60 лет.

«Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена?» — возмутилась экс-конгрессвумен.