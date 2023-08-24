24 августа 2023, 00:42
Байдена не удивил факт крушения самолета в Тверской области
Президент США Джо Байден заявил, что не удивлен фактом падения самолета в России. Он также отметил, что недостаточно осведомлен, так как занимался спортом последние полтора часа. Слова американского лидера привел пресс-пул Белого дома.
«Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен», — заявил американский лидер журналистам.
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При этом он добавил, что не обладает достаточной информацией, так как последние полтора часа занимался спортом.
Летевший из Москвы в Санкт-Петербург бизнес-джет компании «МНТ — Аэро» потерпел крушение в Тверской области вблизи села Куженкино. На борту было 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров значился Евгений Пригожин — основатель ЧВК «Вагнер». Как уточнила Росавиация, рухнувший самолет Embraer-135 (EBM-135BJ) летел на основании разрешения на использование воздушного пространства.
США
Джо Байден
Крушение самолета в Тверской области 23 августа
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