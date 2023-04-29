Мир 29 апреля 2023, 03:09 Байдена назвали стариком без будущего Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена «стариком без будущего» РИА «Новости»

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Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон поделилась резкой оценкой слов президента США Джо Байдена о смене режима в Северной Корее. Ее слова привело северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По мнению Е Чжон, высказывание Байдена нужно воспринять как слова, который произнес «человек в преклонном возрасте, старик без будущего». Подобные заявления указывают на то, что американский лидер «не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США», отметила родственница северокорейского лидера.

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«Он с излишней уверенностью в своих силах проявил безответственную смелость без всякого расчета», — указала она.

Ранее Джо Байден заявил, что гипотетическая атака КНДР на США, их союзников или партнеров с применением ядерного оружия спровоцировала бы уничтожение правящего режима в Северной Корее.

Президент Южной Кореи накануне прибыл визитом в США. Основной темой для переговоров с американским лидером стала ситуация вокруг КНДР и взаимодействие стран для предупреждения ядерной угрозы.