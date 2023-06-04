Мир 04 июня 2023, 04:08 Байдена назвали слабым и умственно отсталым 19fortyfive: падение Байдена символизирует слабость Америки для всего мира YouTube

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Падение и другие конфузы президента США Джо Байдена каждый раз убеждают мир в слабости Америки. Это позволяет странам добиваться от Белого дома выгодных уступок. Такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса, аналитик Брэндон Вейхерт в статье для издания 19fortyfive, комментируя очередной провал Байдена на официальной церемонии.

«Извините, но Байден в прямом смысле слаб. Я также считаю, что он умственно отсталый. И это печально», — написал он, заявив, что американцы заслуживают не такого президента.

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Также Вейхерт считает, что спецоперация на Украине началась в том числе из-за слабости Байдена в глазах российских руководителей. Теперь же Соединенные Штаты тратят огромные средства, помогая ВСУ, чтобы доказать обратное.

Джо Байден в очередной раз упал на публике 2 июня, выступая перед выпускниками академии ВВС США. Видео с его эпичным полетом завирусилось в Сети.