Мир 17 апреля 2023, 00:31 Байдена назвали неудачником из-за закупок снарядов у Южной Кореи Конгрессвумен Грин: Байден опозорился закупкой снарядов в Южной Корее для Украины Викимедиа

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Власти США решили покупать снаряды в Южной Корее после того, как отправка оружия на Украину оставила американские склады практическими пустыми. Об этом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин написала в Twitter.

Грин указала на тот факт, что Украине досталось от США очень много боеприпасов. Вот только теперь американским властям приходится брать 500 тысяч гаубичных снарядов у Южной Кореи. По ее словам, это непростительно.

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«Жалкое зрелище. Вся администрация Байдена — неудачники», — отметила она.

Ранее стало известно, что рассекреченные документы Пентагона содержали информацию о том, что Соединенные Штаты усилили давление на Южную Корею из-за поставок снарядов для Украины. Белый дом хотел принудить президента Юн Сук Еля отказаться от нейтралитета.

Руководство Южной Кореи отказалось оказывать Украине военную помощь даже через перепродажу снарядов Это связано с опасениями по поводу влияния на торговлю с Россией и усиления ее сотрудничества с Китаем в ядерной программе.

Вот только многие страны остались недовольны такой позицией. Согласно рассекреченным материалам Пентагона, США запрашивали у Южной Кореи реэкспорт артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.