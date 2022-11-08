Байдена назвали негласным партнером в игорном бизнесе его сына | 360°

Мир 08 ноября 2022, 01:28 Байдена назвали негласным партнером в игорном бизнесе его сына Daily Mail: Байден был негласным партнером в игорном бизнесе сына Unsplash

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Президент США Джо Байден раньше был негласным партнером своего сына Хантера. Он участвовал в обсуждении сделок в сфере азартных онлайн игр. Об этом заявил источник Daily Mail.

По словам собеседника издания, Байден помогал сыну с бизнесом, когда был вице-президентом страны. В 2012 году он участвовал в переговорах, касающихся нового проекта по азартным играм в Латинской Америке.

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«Он не был пассивным слушателем, он обсуждал это. Если бы мне нужно было его описать, он был как член совета директоров. <…> Очевидно, что Джо принимал участие в бизнесе», — сказал источник газеты.

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Он добавил, что Байден являлся негласным партнером в бизнесе Хантера. При этом один из участников проекта Джефф Купер назвал эти сведения сфабрикованными. Он подчеркнул, что никогда не был на переговорах с Байденом.

Как отметили журналисты, американского лидера уже не первый раз обвиняют в тайном участии в бизнес-проектах. Если информация подтвердится, то у Байдена могут начаться проблемы из-за получения незаявленной прибыли.