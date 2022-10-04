Байдена назвали марионеткой в руках политических элит США | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 11:03 Поделиться Telegram

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Viber Байдена назвали марионеткой в руках политических элит США Американист Можегов назвал Байдена декоративным политиком Flickr

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Нынешний лидер США Джозеф Байден изъявил желание поучаствовать в следующих президентских выборах и переизбираться на второй срок. Американист и историк Владимир Можегов в интервью «360» оценил шансы главы Штатов на победу.

«В США уже стало традицией, что во время глобальных конфликтов этой страной управляют чисто декоративные персонажи», — поделился он.

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По его словам, Байден ведет себя неадекватно, но его жизнь могут продлевать с помощью медикаментов. Также Можегов заявил, что в США сейчас нет публичных достойных конкурентов текущему президенту.

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«Сейчас в Штатах не наблюдается серьезных политических фигур. Да и их побоялись бы поставить у руля страны», — сказал он.

Также Можегов отметил, что за Байденом может стоять коллективное руководство. При этом при правлении сильных политиков, к которым Можегов причислил предыдущих президентов США Дональда Трампа и Ричарда Никсона, такого не могло бы быть.

Можегов оценил и шансы на победу других видных американских политиков демократического толка.

«Пока расстановка сил непонятна. Вице-президент США Камала Харрис явно не дотягивает до роли лидера страны. Молодых демократов в Штатах много, но они все сумасшедшие и вряд ли наберут рейтинг», — поделился он.

По его словам, правящие элиты США в ближайшее время не допустят к управлению страной такого сильного лидера, как Трамп. Его победу Можегов назвал промахом американского правительства.

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