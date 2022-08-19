Байдена назвала символом упадка США

Президент США Джо Байден представляет собой символ упадка страны, пока его подручные заняты созданием новой «холодной войны». Об этом говорится в материале издания The Nation.

Обозревателя Тома Энгельгардта смутило намерение Байдена баллотироваться на пост президента США в 2024 году, учитывая то, что сейчас президенту почти 80 лет.

«Дряхлеющий с каждым днем президент, что же еще лучшим образом может олицетворять упадок США? Это идеальный пример», — написал журналист.

Энгельгардт подчеркнул, что в таком возрасте упадок является второй натурой.

«Байден и его чиновники живут на полную катушку, пока страна в прямом смысле трещит по швам», — добавил он.

Ранее сообщалось, что нынешней внешней политикой США при Байдене оказались недовольны больше половины американцев.