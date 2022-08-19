Байдена назвала символом упадка США
The Nation назвал президента Байдена символом упадка США
Президент США Джо Байден представляет собой символ упадка страны, пока его подручные заняты созданием новой «холодной войны». Об этом говорится в материале издания The Nation.
Обозревателя Тома Энгельгардта смутило намерение Байдена баллотироваться на пост президента США в 2024 году, учитывая то, что сейчас президенту почти 80 лет.
«Дряхлеющий с каждым днем президент, что же еще лучшим образом может олицетворять упадок США? Это идеальный пример», — написал журналист.
Энгельгардт подчеркнул, что в таком возрасте упадок является второй натурой.
«Байден и его чиновники живут на полную катушку, пока страна в прямом смысле трещит по швам», — добавил он.
Ранее сообщалось, что нынешней внешней политикой США при Байдене оказались недовольны больше половины американцев.